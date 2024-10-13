Оновлено навчальну програму «Захисту України»: як і що вивчатимуть учні

Зеленська зауважила, що відтепер навчальна програма предмета максимально наближена до реалій воєнного часу

Відтепер хлопці та дівчата з 10-11-х класів нарівні, в однаковому обсязі та з однаковими темами вивчатимуть «Захист України». Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Розподіл за статтю нещодавно скасували, натомість учнів розподілятимуть за кількістю – від восьми до 15 у кожній групі. Навчатимуться вони не раз на тиждень у межах уроку, а раз на місяць, проте цілий день», – зауважила перша леді.

Зеленська зауважила, що відтепер навчальна програма предмета максимально наближена до реалій воєнного часу. Учні вивчатимуть домедичну допомогу й тактичну медицину, навички керування безпілотниками, радіозв’язок тощо.

«Держава вже виділила кошти на створення спеціальних навчальних осередків у громадах: туди закуплять інтерактивне обладнання, симулятори тощо. У невеликих групах діти зможуть краще зосередитися на практичних навичках, які в умовах повномасштабного вторгнення буквально рятують життя», – наголосила Олена Зеленська.

Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.