Старшокласники вчитимуться по-новому. Уряд анонсував велику реформу

Девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі

Навчання після дев’ятого класу поділиться на два напрями: академічний і професійний

Із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Ми прагнемо, щоб із 2027 року старша школа докорінно змінилася. Насамперед – ціннісно. Тому в основу змін закладаємо дві засадничі цінності – свободу і відповідальність», – розповів очільник Міносвіти.

За його словами, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Лісовий зазначив, що це було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

«Цими днями були презентовані результати соціологічного дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено на замовлення Швейцарсько-українського проєкту DECIDE на запит МОН. Результати дослідження показали, що 91% старшокласників та 83% студентів професійних закладів висловили бажання обирати частину предметів для вивчення самостійно», – сказав міністр.

Із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання - МОН pic.twitter.com/myV7SnvvOZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2024

Віцепрем'єр-міністр, міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров уточнив, що «Профільну реформу» МОН проводить спільно з Мінцифри. Навчання після дев’ятого класу поділиться на два напрями: академічний і професійний.

«Академічний напрям спрямований на підготовку до вступу до закладів вищої освіти. Навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного – фізику в житті або теорію появи всесвіту», – пояснив Федоров.

Таким чином школярі продовжать вивчати базові предмети, але реформа дасть гнучкість у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію.

«Професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом. Після закінчення навчання буде змога одразу вийти на ринок праці з реальними навичками або продовжити навчання у закладі вищої освіти», – додав міністр.

Передбачається, що у 2025 році реформа стартує в пілотних ліцеях, а далі її масштабуватимуть на інші заклади освіти.

Нагадаємо, що половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.

Водночас 71% опитаних вказали на недостатню роль школи у професійній орієнтації випускників. З них 56% зазначали, що школа ніяк не вплинула на їхній вибір професії.