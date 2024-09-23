Лісовий пояснив, навіщо школярам збільшили тривалість навчання у школах

Майже 6,3 тис. абітурієнтів відмовилися від бюджетного місця в університетах цього року

Збільшення тривалості навчання допоможе школярам краще підготуватися до університету

З 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими. Про це заявив очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий під час презентації дослідження «Зміст освіти у старшій профільній школі».

«Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими. І так само, якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці уже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте», – сказав він.

Нагадаємо, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти. Серед тих, хто опановуватиме професію вчителя на контракті, пристойно склали НМТ лише 300 осіб, тобто кожен восьмий.

Як повідомлялося, майже 6,3 тис. абітурієнтів відмовилися від бюджетного місця цього року.

Раніше Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн.

До слова, міністр освіти Оксен Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах, і назвав це кроком до вільного суспільства. Він зазначив, що вільний вибір одягу зробить учнів більш вмотивованими та продуктивними.