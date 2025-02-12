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«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
Заступник міністра додав, що в середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн. За словами Сташківа, цього недостатньо
фото: Depositphotos

Порядок виплати цієї надбавки передбачає, що мінімум буде нараховано 1300 грн, тобто на руки буде отримано вчителем 1000 грн

Доплата вчителям з 1 вересня буде збільшена вдвічі. Про це під час телемататону сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

«З 1 вересня 2025 року доплата буде збільшена у два рази і буде становити 2600 гривень. Відповідно на руки вчителю буде видаватися мінімум 2000 гривень. Знову ж таки, якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, ця доплата буде збільшена пропорційно», – сказав Сташків.

Заступник міністра додав, що в середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн. За словами Сташківа, цього недостатньо.

«Хотілося б, щоб вчителі отримали достойну заробітну плату. Так передбачено і в законі про освіту, коли мінімальний посадовий оклад становить 3 мінімальні заробітні плати. Але потрібно розуміти, що зараз державний бюджет України формується у дуже непростих умовах. Значні видатки йдуть на військову сферу. І у цьому році до державного бюджету закладено, попри те, що в нас зменшилася кількість шкіл, зменшилася кількість учнів в школах, ту саму суму на заробітну плату вчителям. При цьому на цю виплату, додатково ще було знайдено 12 млрд гривень, і вона передбачена на цей рік», – сказав Сташків.

Як зауважив він, з 1 січня вчителі вже отримують доплати.

«Порядок виплати цієї надбавки передбачає, що мінімум буде нараховано 1300 грн, тобто на руки буде отримано вчителем 1000 гривень. І це не залежить від того, яке в нього навантаження. Але якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, то, звичайно, що ця доплата буде збільшуватися, і буде збільшуватися пропорційно. Тобто якщо вчитель працює на 1,5 ставки, на руки буде отримувати 1500 гривень», – сказав Сташків.

Посадовець додав, що кошти на перше півріччя, тобто до кінця навчального року уже розподілені і є в територіальних громадах. З вересня буде здійснено перерозподіл додаткового фінансового ресурсу для громад, з тим щоб з 1 вересня вчителі могли отримувати 2000 грн доплат.

«Єдине, що нам потрібно буде проаналізувати кількість вчителів, які будуть працювати з 1 вересня. Тому ми зараз розподілили тільки по червень і після закінчення навчального року розподілимо решту суми на територіальні громади», – сказав Сташків.

Нагадаємо, з 2025 року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

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Теги: міністр зарплата бюджет вчитель Денис Шмигаль вчитель Оксен Лісовий

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