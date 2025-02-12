«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів

Заступник міністра додав, що в середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн. За словами Сташківа, цього недостатньо

Порядок виплати цієї надбавки передбачає, що мінімум буде нараховано 1300 грн, тобто на руки буде отримано вчителем 1000 грн

Доплата вчителям з 1 вересня буде збільшена вдвічі. Про це під час телемататону сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

«З 1 вересня 2025 року доплата буде збільшена у два рази і буде становити 2600 гривень. Відповідно на руки вчителю буде видаватися мінімум 2000 гривень. Знову ж таки, якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, ця доплата буде збільшена пропорційно», – сказав Сташків.

Заступник міністра додав, що в середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн. За словами Сташківа, цього недостатньо.

«Хотілося б, щоб вчителі отримали достойну заробітну плату. Так передбачено і в законі про освіту, коли мінімальний посадовий оклад становить 3 мінімальні заробітні плати. Але потрібно розуміти, що зараз державний бюджет України формується у дуже непростих умовах. Значні видатки йдуть на військову сферу. І у цьому році до державного бюджету закладено, попри те, що в нас зменшилася кількість шкіл, зменшилася кількість учнів в школах, ту саму суму на заробітну плату вчителям. При цьому на цю виплату, додатково ще було знайдено 12 млрд гривень, і вона передбачена на цей рік», – сказав Сташків.

Як зауважив він, з 1 січня вчителі вже отримують доплати.

«Порядок виплати цієї надбавки передбачає, що мінімум буде нараховано 1300 грн, тобто на руки буде отримано вчителем 1000 гривень. І це не залежить від того, яке в нього навантаження. Але якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, то, звичайно, що ця доплата буде збільшуватися, і буде збільшуватися пропорційно. Тобто якщо вчитель працює на 1,5 ставки, на руки буде отримувати 1500 гривень», – сказав Сташків.

Посадовець додав, що кошти на перше півріччя, тобто до кінця навчального року уже розподілені і є в територіальних громадах. З вересня буде здійснено перерозподіл додаткового фінансового ресурсу для громад, з тим щоб з 1 вересня вчителі могли отримувати 2000 грн доплат.

«Єдине, що нам потрібно буде проаналізувати кількість вчителів, які будуть працювати з 1 вересня. Тому ми зараз розподілили тільки по червень і після закінчення навчального року розподілимо решту суми на територіальні громади», – сказав Сташків.

Нагадаємо, з 2025 року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.