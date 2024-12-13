Лісовий повідомив про гендерний аудит в закладах освіти і спричинив шквал обговорень

Українці обурені тим, що проблема із низькими зарплатами вчителів досі не вирішена

Міністерство освіти і науки України планує посилити інтеграцію політик, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, в освітній процес. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, за останні чотири роки у напрямі реалізації освітніх політик, спрямованих на забезпечення гендерної рівності було:

Ухвалено «Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року»;

Розроблено «План заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері» (2022–2024 роки);

Запроваджено антидискримінаційну експертизу освітнього контенту;

Започатковано проведення гендерного аудиту в закладах освіти.

Міністр нагадав, що Україна приєдналася до «Партнерства Біарріц» у 2020 році, узявши на себе зобов’язання забезпечити гендерну рівність у сфері освіти.

«Впровадження цих політик – важливий крок у напрямі утвердження рівних гендерних можливостей. Наступний – ширша й активніша їхня імплементація в освітній процес», – заначив Оксен Лісовий.

Однак у коментарях під дописом Лісового розгорілася палка дискусія.

Так, українці відразу звернули увагу на низьких зарплатах вчителів. Більшість не розуміють, як проведення гендерного аудиту допоможе розвитку освіті та сприятиме змінам.

Користувачі пояснювали, що гендерна нерівність у освітній сфері давно: більшість вчителів жінки. У багатьох збігалося пояснення: чоловіку потрібно забезпечувати родину, а на зарплату вчителя це робити дуже важко.

Водночас багато українців почали висловлювати думки, що під гендерною рівністю приховане зовсім інше: розмови про гендер в цілому. Деякі користувачі припускали, що таким чином у програмі буде більше творів про роль жінок у суспільстві.

Під дописом розгорілася палка дискусія, але міністр освіти не дав більш чітких пояснень стосовно змін.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках. Лісовий стверджує, що середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень.

«Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я, як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував учитель», – коментує він. При цьому він наголосив, що на сьогодні педагоги-дошкільники ще більше соціально маргіналізовані, їхня заробітна плата коливається в районі шести тисяч гривень.