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Які документи потрібні, аби потрапити на мультитест: розʼяснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Які документи потрібні, аби потрапити на мультитест: розʼяснення
Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 25 червня
фото з відкритих джерел

Аби потрапити до місця проведення мультитесту потрібно завантажити або роздрукувати сертифікат учасника НМТ та відповідне запрошення

В Україні триває сесія мультипредметного тесту. Український центр оцінювання якості освіти дав декілька порад випускникам, аби уникнути неприємних ситуацій під час тестування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу центру.

Зазначається, що напередодні тестування потрібно переконатися чи є у випускників доступ до персонального кабінету та документи, потрібні для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Аби потрапити до місця проведення мультитесту потрібно завантажити або роздрукувати сертифікат учасника НМТ та відповідне запрошення. Обидва документи розміщені в персональному кабінеті учасника НМТ. Для допуску до ТЕЦ учасник обов'язково повинен мати із собою сертифікат та документ, що посвідчує особу.

Увійти до персонального кабінету можна через «Дію» або ж шляхом уведення особистих даних (РНОКПП та номера документа, що посвідчує особу). «Якщо для входу ви вводитимете інформацію вручну – уважно перевіряйте її правильність», – йдеться в повідомленні.

Які документи потрібні, аби потрапити на мультитест: розʼяснення фото 1

Український центр оцінювання якості освіти нагадав про деякі особливості входу до персонального кабінету – залежно від документа, за яким була проведена реєстрація:

  • в ID-картці немає серії, тому відповідне поле із серією залишайте порожнім;
  • серію та номер закордонного паспорта вводьте в одному полі;
  • правильно вибирайте тип документа, за яким здійснювали реєстрацію;
  • якщо під час реєстрації ви встановили пароль - вводьте його уважно.

Якщо ви раптом забули пароль до персонального кабінету, відновити доступ до нього можна через опцію «Що робити, якщо Ви створили, але забули власний пароль?». Вона розміщена безпосередньо під полем для введення. Після натискання на її посилання ви потрапите на сторінку з переліком контактів регіональних центрів оцінювання якості освіти. Потрібно зателефонувати або відправити листа до того з них, який опрацьовував ваші документи.

Нагадаємо, 14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня. Усі абітурієнти, які подали заявки до 3 квітня, отримали запрошення на тестування до 7 травня у своїх персональних кабінетах. У документі вказано дату, час і місце проведення тесту. Проте з міркувань безпеки ця інформація не публікуватиметься у відкритому доступі. Організатори просять учасників не розголошувати дані про пункт тестування.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування  зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме тест за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано тимчасовий екзаменаційний центр. Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини.

Як відомо, для участі в основній сесії НМТ-2025 зареєструвалися 234 841 цьогорічних і  77 649 тогорічних випускників і випускниць. Серед них 292 419 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном. 

Усі учасники й учасниці НМТ виконуватимуть тестові завдання з трьох обов’язкових предметів (з української мови, математики та історії України) і з одного предмета, який вони вибрали під час реєстрації із запропонованого переліку.  Більшість віддала перевагу іноземним мовам: англійську вибрали 114 664 учасники і учасниці НМТ, німецьку – 3 558, французьку – 315, іспанську –174. На другій сходинці опинилася географія: складатиме 72 870 осіб. Трішки менше осіб, а саме 62 599, виявили бажання пройти тестування з біології. Українську літературу вибрали 46 537 потенційних вступників та вступниць. Найменше учасників і учасниць НМТ вирішили складати фізику й хімію – 8 886 і 2 887 осіб відповідно.

До слова, раніше Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення  державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання.

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Теги: ЗНО освіта

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