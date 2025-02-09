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«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати
До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці
фото з відкритих джерел

Більше ніж 300 користувачів долучились до обговорення цієї теми.

Міністерство освіти й науки України нагадало, що з 1 січня 2025 року вчителі отримують додаткові доплати розміром 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року – 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

Під дописом зібралось чимало гнівних коментарів щодо виплат. Користувачів мережі обурює те, що сума доплати, на їхню думку, незначна, а розмов та заяв щодо цих коштів занадто багато.

Мережа лютує, вже більше ніж 300 користувачів долучились до обговорення цієї теми.

Більшість користувачів наголошує, що ці доплати є приниженням вчительської діяльності:

«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 1
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 2
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 3
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 4
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 5

До обговорення також активно долучились дошкільники, вони також чекають додаткових виплат, бо вважають свою роботу на рівні з вчителями у школах:

«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 6
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 7
«Перестаньте принижувати вчителів»: мережа лютує під дописом МОН по виплати фото 8

Варто зазначити, що деякі користувачі наголошують на тому, що після доплати отримали ще менше зарплатні, бо частину виплат попередньо було знято. А хтось намагається конструктивно підійти до цього питання.

Один з користувачів подякував МОН за увагу до вчительської праці, але пояснює, що доплата розміром 1300 грн не вирішує проблему гідної оплати. Все ж, за його словами, мінімальна зарплата педагогів залишається досить низькою.

До слова, у 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи.

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Теги: зарплата освіта вчитель МОН

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