Стало відомо, скільки столичних шкіл готові до очного навчання

У Києві 70% батьків хочуть, щоб діти відвідували навчальні заклади

У Києві з 1 вересня відкриється більшість шкіл. Приблизно 70% батьків хочуть, щоб їхні діти сіли за парти навчальних закладів. Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Згідно з моніторингом, приблизно 20% дітей не повернеться до Києва до 1 вересня, через те, що вони закордоном. Решта з них готові до очного навчання.

«За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20% столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання. Решта – тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі», – заявила Олена Фіданян.

Наразі в 70% столичних шкіл є укриття, не бомбосховища. Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи в Києві.

«Тепер можна впевнено говорити, що майже у 70% навчальних закладів є укриття (не бомбосховища!), які оновлюються і ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть в безпеці», – повідомила Фіданян.

На жаль, навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати тільки стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів з учителями, перейдуть на двозмінне навчання.

Як відомо, у регіонах створено та діють комісії з оцінки будівель та споруд закладів освіти, які мають проаналізувати можливості їх використання для укриття. Наразі лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту.