Хто буде вибирати формат навчання: онлайн чи офлайн. Шкарлет дав роз'яснення  

Батьки мають право вибрати формат навчання

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що частина батьків хоче повернутися до звичного формату навчання, а частина – турбується про те, як діти навчатимуться в умовах повітряної тривоги.

«Одні хочуть якнайшвидшого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисних спорудах школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги», – підкреслив міністр.

Він додав, що всі діти повинні отримувати знання виключно в безпечних умовах. Шкарлет зазначив, що батьки зможуть самі вибрати формат навчання.

«Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створити умови для очного та дистанційного навчання, а також вже працює над форматом змішаного навчання», – пояснив міністр.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.

Також стало відомо, скільки столичних шкіл готові до очного навчання.