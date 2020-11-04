МОН уточнив інформацію про подвійні зимові канікули

Інформація про зимові канікули у період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в ЗМІ про зимові канікули у період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У МОН наголосили, що не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання.

«Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти. Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес та визначати дати канікул. А в період карантину через Covid-19 в Україні для безпеки учнів і працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що традиційно навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. «Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, не враховуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів», – додали у пресслужбі.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що з початку навчального року на коронавірус захворіли більш ніж п’ять тисяч учнів і понад 10,5 тисяч учителів.

За його словами, на дистанційному навчанні станом на сьогодні перебувають 912 навчальних закладів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в країні: захворіло – 420 617 осіб, одужало – 176 404 особи, летальних випадків – 7731.