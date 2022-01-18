Школи Миколаєва й Черкас переходять на дистанційку через регулярні «мінування»

Місцева влада вбачає від повідомлень про мінування деструктив в організації роботи закладів загальної середньої освіти

Кілька шкіл Миколаєва з 18 січня перейшли на дистанційне навчання через регулярні повідомлення про мінування, у Черкасах усім школам рекомендують перейти у дистанційний формат із тієї ж причини. Про це повідомляють у Facebook Миколаївська міська рада та департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

У Миколаєві 18 січня вчетверте за останні дні «замінували» школи, тож чотири заклади перейшли на дистанційне навчання: школи №3, 20, 46 та муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки.

А в Черкасах департамент освіти та гуманітарної політики з 17 січня рекомендує всім школам міста проводити навчання у дистанційному формат, бо «з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоровꞌя учасників освітнього процесу».

Черкащани вбачають від повідомлень про мінування деструктив в організації роботи закладів загальної середньої освіти і неможливість організувати системний та якісний освітній процес.

Тому рекомендується організувати освітній процес у школах із застосуванням технологій дистанційного навчання «до наступних рекомендацій».

До слова, сьогодні у Києві невідомі замінували школу, а 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.