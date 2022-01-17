У Києві «замінована» третя за вечір станція метро

Попередні дві вже перевірили, на черзі «Театральна»

Вибухівки на «Дарниці» та «Позняках» не знайшли

Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. На вхід і вихід закрита станція «Театральна» і пересадочний вузол. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Станція метро «Театральна» і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Дзвінок про мінування, як і попередні, був анонімним.

Кілька годин тому у Києві надійшла заява про замінування станції метро «Дарниця». Вибухонебезпечних предметів не виявлено, станція відкрита для пасажирів.

Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Напередодні в аеропорту «Жуляни» проводилась евакуація через повідомлення про мінування. Також правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна».

До слова, минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах.

«Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

13 січня у Києві знову було багато «замінувань». Поліція перевіряла школи і торгові центри.

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