Глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах

Тільки в період минулих новорічних свят правоохоронці отримали 132 повідомлення про «замінування»

Правоохоронці з'ясовують, хто здійснює хибні виклики про мінування

Національна поліція отримує десятки неправдивих повідомлень про замінування об'єктів у різних містах України. Правоохоронці перевіряють усю інформацію, інформує пресслужба МВС.

«Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що частина повідомлень про загрозу безпеці громадян надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Але при цьому поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування.

«Ми розглядаємо кожен подібний виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян для нас на першому місці! Вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи поліції несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування», – повідомив голова Нацполіції.

Також він наголосив, що згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такий вид злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, сьогодні після «замінувань» відновлено роботу всіх станцій київського метро.

Раніше повідомялося, що станції столичного метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Крім того, 12 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Бориспіль» та київського аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Під час перевірки в аеропорту «Бориспіль» будь-яких підозрілих предметів не виявлено.

Аеропорт свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Нагадаємо, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.