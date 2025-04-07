У Києві запрацював онлайн-запис до першого класу: покрокова інструкція
Київські батьки майбутніх першокласників тепер можуть подати заяву на вступ дитини до школи онлайн
У Києві батьки можуть подати заяву на вступ дитини до першого класу онлайн – через Портал послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ Цифровий».
Щоб подати заяву, потрібно виконати п'ять кроків:
- увійти в кабінет на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA;
- вказати дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;
- вказати місце проживання;
- вибрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і сам заклад;
- вказати пільги, додаткові потреби дитини та іншу важливу інформацію.
Після цього заява автоматично сформується, і її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.
Заяву можна подати до 31 травня. А з 15 червня буде можливість подати заявку в школи, де залишилися вільні місці.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.
До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад.
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