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У Києві запрацював онлайн-запис до першого класу: покрокова інструкція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві запрацював онлайн-запис до першого класу: покрокова інструкція
Заяву можна подати до 31 травня
фото: kyiv.firstuaschool.com

Київські батьки майбутніх першокласників тепер можуть подати заяву на вступ дитини до школи онлайн

У Києві батьки можуть подати заяву на вступ дитини до першого класу онлайн – через Портал послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ Цифровий».

Щоб подати заяву, потрібно виконати п'ять кроків:

  1. увійти в кабінет на Порталі послуг за допомогою Дія.Підпису, електронного підпису або системи ID.GOV.UA;
  2. вказати дані дитини та завантажити свідоцтво про народження;
  3. вказати місце проживання;
  4. вибрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета) і сам заклад;
  5. вказати пільги, додаткові потреби дитини та іншу важливу інформацію.

Після цього заява автоматично сформується, і її можна буде підписати онлайн та надіслати до школи.

Заяву можна подати до 31 травня. А з 15 червня буде можливість подати заявку в школи, де залишилися вільні місці. 

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад. 

Теги: Київ школа батьки

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