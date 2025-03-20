Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
Інфляція в Канаді прискориться
фото із відкритих джерел

Торгова війна із США та останні економічні рішення Трюдо сильно підкосили Канаду

Інфляція в Канаді прискориться – і все через мораторій на податок з продажу, який уряд країни запровадив з 15 грудня по 15 лютого. Як вважають більшість економістів Канади, тимчасова пільга негативно вплинула на показник річної інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

«Податкові канікули у Канаді, оголошені наприкінці минулого року Трюдо, дають свої результати. Для економіки це рішення принесло далекосяжні наслідки», – йдеться у статті. 

Експерти, опитані Reuters, пояснять, що вже в лютому річний рівень інфляції зріс до 2,2% порівняно з 1,9% у січні. Як каже, наприклад, макростратег Бенджамін Рейтцес у період канікул ціни на багато товарів було знижено, про що заявляв уряд колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, тепер станеться протилежне.

«У березні інфляція зростатиме семимильними кроками і може сягнути 2,5%, а то й більше. І ця цифра поки що не відобразить впливу тарифів США на економіку. Коли підключиться фактор торгової війни, ціни відлетять ще вище», – зазначають журналісти.

Як прогнозує Reuters, рівень інфляції – це «червоний прапор» для Банку Канади. Вже на найближчому засіданні 16 квітня відомство Тіффа Маклема може опустити ключову ставку ще нижче. І ця новина порадує іпотечників. Однак приводу для особливої ​​радості немає: гроші, які раніше позичальники віддавали банкам, тепер осядуть у касах супермаркетів.

Раніше ми писали, що невизначеність через тарифну війну Канади та США поставила центральний банк Канади у найважчу ситуацію. Голова Банку Канади Тіфф Маклем та його колеги можуть ухвалити стратегію, яка обрушить економіку. 

До слова, новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру. 

Читайте також:

Теги: інфляція міністр гроші прапор канікули пільга Марк Карні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бербок згадала випадок домагань у автобусі
«Досі живе у пам'яті»: Бербок заявила, що зазнавала сексуальних домагань
21 лютого, 10:08
В угоді немає положень про фонд у $500 млрд та повну власність США
Зеленський назвав деталі рамкової угоди між США та Україною щодо копалин
26 лютого, 15:58
Мартін зазначив, що вступ України до ЄС є пріоритетом
Ірландія готова відправити миротворців до України – прем'єр-міністр Мартін
28 лютого, 04:11
У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена торік, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%
Втрати збільшуються щороку. Названо суму для повоєнного відновлення системи охорони здоровʼя
28 лютого, 16:53
За 20 годин «на ядерку» було зібрано 27,2 млн грн
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
2 березня, 01:48
Канадці прибирають з полиць алкоголю із США
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи
6 березня, 07:53
Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
5 березня, 15:06
31-річний львів’янин намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії
На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої»
8 березня, 15:59
Пентагон продовжує вкладати гроші в поля для гольфу
Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept
11 березня, 09:08

Економіка

Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян
Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні
Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні
На кону мільярдні запаси: Туреччина шукатиме нові родовища нафти
На кону мільярдні запаси: Туреччина шукатиме нові родовища нафти
Китай готовий допомогти відновити Україну після війни
Китай готовий допомогти відновити Україну після війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
29K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
27K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
14K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
14K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua