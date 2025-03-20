Інфляція в Канаді сильно вдарить по гаманцях громадян

Торгова війна із США та останні економічні рішення Трюдо сильно підкосили Канаду

Інфляція в Канаді прискориться – і все через мораторій на податок з продажу, який уряд країни запровадив з 15 грудня по 15 лютого. Як вважають більшість економістів Канади, тимчасова пільга негативно вплинула на показник річної інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

«Податкові канікули у Канаді, оголошені наприкінці минулого року Трюдо, дають свої результати. Для економіки це рішення принесло далекосяжні наслідки», – йдеться у статті.

Експерти, опитані Reuters, пояснять, що вже в лютому річний рівень інфляції зріс до 2,2% порівняно з 1,9% у січні. Як каже, наприклад, макростратег Бенджамін Рейтцес у період канікул ціни на багато товарів було знижено, про що заявляв уряд колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, тепер станеться протилежне.

«У березні інфляція зростатиме семимильними кроками і може сягнути 2,5%, а то й більше. І ця цифра поки що не відобразить впливу тарифів США на економіку. Коли підключиться фактор торгової війни, ціни відлетять ще вище», – зазначають журналісти.

Як прогнозує Reuters, рівень інфляції – це «червоний прапор» для Банку Канади. Вже на найближчому засіданні 16 квітня відомство Тіффа Маклема може опустити ключову ставку ще нижче. І ця новина порадує іпотечників. Однак приводу для особливої ​​радості немає: гроші, які раніше позичальники віддавали банкам, тепер осядуть у касах супермаркетів.

Раніше ми писали, що невизначеність через тарифну війну Канади та США поставила центральний банк Канади у найважчу ситуацію. Голова Банку Канади Тіфф Маклем та його колеги можуть ухвалити стратегію, яка обрушить економіку.

До слова, новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру.