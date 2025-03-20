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Весняні канікули: столична влада визначила дати відпочинку для школярів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Весняні канікули: столична влада визначила дати відпочинку для школярів
З 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули
фото з відкритих джерел

Для школярів під час канікул у закладах освіти буде організовано гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи

Весняні канікули для столичних школярів почнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

«Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули. До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання», – повідомив Валентин Мондриївський.

За його словами, для школярів під час канікул у закладах освіти буде організовано гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи.

Нагадаємо, з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Раніше Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад. 

Теги: Київ школа документи канікули фінансування навчання батьки

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