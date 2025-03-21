Куди сходити у Києві на вихідні 22-23 березня: перелік культурних подій

У Національному музеї декоративного мистецтва України останні тижні працює дивовижна виставка «Марія Примаченко. Невідоме»

Цими вихідними у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету 22 березня відбудеться концерт Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України «Магія бродвейських мюзиклів». У Національному музеї декоративного мистецтва України останні тижні працює дивовижна виставка «Марія Примаченко. Невідоме», яка презентує ранні роботи мисткині 1930-х років, що жодного разу не експонувались раніше.

Для наймолодших глядачів Київський академічний театр ляльок запропонує вистави «Троє поросят» та «Попелюшка».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 22-23 березня.

Зміст

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;

22–23 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

22 березня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;

22 березня – 16 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой;

22 березня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.

до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

22 березня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 березня – виставка Tempo Primo;

22 березня – лекція О. Салан із циклу «Київська цегла».

22 березня – 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;

23 березня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність».

до 29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.

до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

23 березня – кураторська екскурсія виставкою «Подільський пересмішник».

до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

до 25 березня – колективна виставка живопису «Простори України» в межах артпроєкту «Душа України»;

22 березня – тематична екскурсія М. Г. Павлишин «Образ гетьмана Івана Мазепи у Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

22–27 березня – персональна художня виставка «Анімагія: продовження» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Марини Бойко;

22 березня – 2 квітня – персональна художня виставка «Кримські етюди» відомого українського живописця Сергія Свідерського.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

22 березня – майстер-клас із вишивки Східного Поділля;

23 березня – пісні весни – концерт фольклорного гурту «Володар»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

22 березня – «Така різна любов»;

23 березня – «Квіти на Оскар».

23 березня – 8 квітня – до Дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

22 березня – концерт квартету баяністів ім. Різоля. Національна філармонія України;

23 березня – концерт Є. Ліпітюк (сопрано). Національна філармонія України;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити».

до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

22 березня – лекція «Поза красою: Ювелірне мистецтво і біжутерія Індії»;

22, 23 березня – дитяча абонементна програма «Канікули в Музеї Ханенків!»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Театри

22 березня – вистава «Син». Драма;

22 березня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;

23 березня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

23 березня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра.

22 березня – вистава «Місто за шпалерами», наукова пригода;

23 березня – вистава «Вовк та семеро козенят», казка-цирк.

Дитячий простір «У світі казок»:

22 березня – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

22 березня – «Тигролови»;

23 березня – «Кавова кантата»;

23 березня – «Френк Сінатра».

22 березня – концерт Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України «Магія бродвейських мюзиклів»;

23 березня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

23 березня – концерт Зіновія Карача та «FIJI Band» «Шлягери».

22, 23 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

22, 23 березня – комедія «Блаженний острів».

22 березня – «Камінний господар»;

23 березня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною».

22 березня – «Українські вечорниці», старосвітська кУмедія;

23 березня – «Нічний репортер», детектив-кабаре.

22 березня – «Чарівник країни Оз»;

23 березня – «Троє поросят»;

23 березня – «Попелюшка».

Бібліотеки

22 березня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

22 березня – лесине коло суботньої поезії;

до 19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;

до 30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної Опери» (до 100-річчя від дня народження);

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

23 березня – творча зустріч із письменницею Людмилою Горовою.

23 березня – бібліотечний кінозал спільно з компанією Аrthouse Traffic. Перегляд сімейного комедійного фільму «Як стати крутеликом».

22–23 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі»;

22–23 березня – виставка картин Олени Смаль «Велюрові мрії».

23 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

23 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

22–23 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

22–23 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги