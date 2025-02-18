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Що отримуватимуть школярі замість скасованих медалей: роз'яснення

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Що отримуватимуть школярі замість скасованих медалей: роз'яснення
Золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу у ЗВО
фото: ukr.net

«Золота» і «срібла» з цього року більше не буде

Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою, повідомила освітній омбудсмен України Надія Лещик. 

У МОН зауважили, що, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

Також у Міносвіти нагадали, що золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу у ЗВО. До того ж відзнака у формі медалі взагалі є пережитком минулої епохи – таку практику у країнах Європи не використовують. Проте для деяких недоброчесних керівників управлінь освіти медалі могли бути сумнівним фактором «самоствердження», наголосили у відомстві. 

Раніше Міністерство освіти й науки України опублікувало у соцмережах допис із роз’ясненням про виплату педагогам з мінімальною зарплатнею додаткової «вчительської тисячі». Публікація викликала бурхливу реакцію користувачів – зокрема, було багато обурених коментарів.

Також «Главком» писав, що освітні відомства України та Болгарії підписали угоду про співробітництво і обміни.  

Нагадаємо, що станом на кінець грудня минулого року в Україні будувалися понад 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.  

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Теги: освітній омбудсмен медалі школа

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