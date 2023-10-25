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Школярі зможуть вивчати твори українських письменників через комікси (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Школярі зможуть вивчати твори українських письменників через комікси (фото)
В Україні вийшла друга частина інтерактивного проєкту «Українська література в коміксах»
фото: скріншот

Каталог з коміксами поповнили ще 15 творами українських письменників

В Україні вийшла друга частина інтерактивного проєкту «Українська література в коміксах». Цьогоріч додали ще 15 коміксів за творами українських письменників. Про це повідомив Український культурний фонд.

Цього року каталог поповнили ще 15 творами, серед яких: «Україна в огні» Олександра Довженка, «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Тигролови» Івана Багряного.

Комікси за творами українських письменників
Комікси за творами українських письменників
фото: скріншот

Загалом їх на сайті проєкту уже 20. До першої частини каталогу у 2022 році увійшло п'ять художніх творів з ілюстраціями, цитатами та добіркою корисних посилань. Зокрема, «Катерина» Тараса Шевченка, «Захар Беркут» Івана Франка, «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.

Кожний комікс містить коротку анотацію із зазначенням жанру та роду твору, визначенням його теми, ідеї, проблематики, головних героїв. Мальописи допомагають розібратися з історичним контекстом, персонажами та ідейною складовою.

Герої «Лісової пісні» Лесі України
Герої «Лісової пісні» Лесі України
фото: скріншот

Крім того, до кожного твору розробили тестування, щоб перевірити знання учнів. Також сформували добірку цікавих фактів. Зокрема, читачі можуть перейти до текстів самих творів та до спеціально дібраних додаткових посилань, кіно- та аудіоверсії.

Комікс по твору «Слово про похід Ігорів»
Комікс по твору «Слово про похід Ігорів»
фото: скріншот

Проєкт має на меті залучити до читання української художньої літератури старшокласників. Формат коміксу шляхом графічної візуалізації сюжетів художніх творів дає змогу ознайомитися з відповідним історичним періодом та простежити зв’язок із сьогоденням.

Ілюстрований сюжет твору «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького
Ілюстрований сюжет твору «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького
фото: скріншот

«Тренування мозку через читання покращує когнітивні функції, такі як пам‘ять, увага та зосередженість. А щоб процес читання був не лише корисним, а й цікавим, важливо знаходити нові форми заохочення до нього. Проєктом «Українська література в коміксах» ми й надалі прагнемо розвивати читацькі інтереси, зокрема у закладах освіти, мовну компетентність та гнучкість знань у молодого покоління з української літератури та мови», – зазначили автори проєкту.

Нагадаємо, Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрив програми з вивчення російської та білоруської мов.

До слова, команда Linza agency розробила Музей вкраденого мистецтва. Це сайт, де збирають електронні копії українських пам'яток, які Росія вивезла чи знищила. Музей вкраденого мистецтва відкритий на сайті. 

Теги: література письменник культура

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