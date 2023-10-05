Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе

Фоссе пише романи, сильно скорочені до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе»

Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йону Фоссе «за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

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Фоссе пише романи, сильно скорочені до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе». Він є одним з найбільш затребуваних драматургів Європи.

Народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн (Haugesund). Як письменник дебютував 1983 року, романом «Червоне, чорне». Його перша п'єса «І ніколи нас не розлучити» вийшла друком 1994 року. У період між 1987 та 1993 роками викладав у Академії літератури у Гордалянді, з 1994 редактор журналу «Бек» («Книга»).

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Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії. Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає «писання» («writing»), в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Фоссе мінімаліст — у творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури був французький поет Сюллі-Прюдом у 1901 році. При цьому першою жінкою, яка отримала таку премію, стала Сельма Лагерлеф зі Швеції (1909 рік).

Майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджена одній людині. Лише чотири рази вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

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Два письменники не прийняли премію: французький Жан-Поль Сартр (через власні переконання) та російський Борис Пастернак (якому це було заборонено радянською владою, його роман «Доктор Живаго» визнали у СРСР «ідеологічно шкідливим»).

Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням «за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті».

Зазначалося, що роботи авторки «безкомпромісні та написані простою мовою», а сама Ерно «вірить у визвольну силу літератури». Сама ж письменниця відома автобіографічними книгами.

Раніше Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії. Також відомі Нобелівські лауреати премії у галузі фізики.