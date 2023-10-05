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Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе
фото: nobelprize.org

Фоссе пише романи, сильно скорочені до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе»

Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йону Фоссе «за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Фоссе пише романи, сильно скорочені до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе». Він є одним з найбільш затребуваних драматургів Європи.

Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе фото 1

Народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн (Haugesund). Як письменник дебютував 1983 року, романом «Червоне, чорне». Його перша п'єса «І ніколи нас не розлучити» вийшла друком 1994 року. У період між 1987 та 1993 роками викладав у Академії літератури у Гордалянді, з 1994 редактор журналу «Бек» («Книга»).

Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії. Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає «писання» («writing»), в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе фото 2

Фоссе мінімаліст — у творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Нобелівську премію з літератури присуджено Йону Фоссе фото 3

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури був французький поет Сюллі-Прюдом у 1901 році. При цьому першою жінкою, яка отримала таку премію, стала Сельма Лагерлеф зі Швеції (1909 рік).

Майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджена одній людині. Лише чотири рази вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

Два письменники не прийняли премію: французький Жан-Поль Сартр (через власні переконання) та російський Борис Пастернак (якому це було заборонено радянською владою, його роман «Доктор Живаго» визнали у СРСР «ідеологічно шкідливим»).

Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням «за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті».

Зазначалося, що роботи авторки «безкомпромісні та написані простою мовою», а сама Ерно «вірить у визвольну силу літератури». Сама ж письменниця відома автобіографічними книгами.

Раніше Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії. Також відомі Нобелівські лауреати премії у галузі фізики.

Теги: письменниця роман премія письменник Нобелівська премія

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