Держбюджет-2024. На що забули виділити кошти

Фінансування культури знову недостатнє

З одного боку, проєктом бюджету на наступний рік передбачене деяке зростання видатків на культуру порівняно з нинішнім, і це, безумовно добре. З іншого – загальний рівень фінансування культури, в т.ч. і тих напрямків, які є вкрай важливими для національної безпеки, єдності та гуманітарного розвитку, традиційно залишається мізерним.

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Закономірно, що в час війни 1,7 трильйона гривень піде на потреби оборони, і це в 250 разів більше, ніж на культуру. Наша армія і взагалі сфера безпеки і оборони є безумовним пріоритетом. Але понад 48% видатків ідуть не на оборонні потреби, і фінансування культури становить лише 1/240 від цієї суми, тобто культура і далі фінансується за залишковим принципом.

Водночас видатки, наприклад, на ДБР зростають у півтора рази майже до 4 мільярдів, видатки на БЕБ зростають утричі майже до 2 мільярдів. Лише на ці два, по суті, поліцейські органи (а є ж іще багато інших) уряд пропонує виділити стільки ж видатків, як на всю галузь культури. Тобто бюджетна політика поза зрозумілим пріоритетом оборони значно більше сприяє побудові поліцейської держави, аніж держави культурної.

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Окремо хочу зупинитися на кількох напрямках бюджетного фінансування:

1. Інформаційна політика

Загалом видатки на медіа цього року перевищать 4 мільярди, але їхня структура і те, як держава використовує ці кошти, залишають бажати кращого. Видатки на НСТУ зростуть на 350 млн (до 1,8 млрд), і це добре. Хоча це досі лише третина від передбаченого законом. Але стаття, де йдеться про інші видатки (зокрема телемарафон та іномовлення) – залишається майже на такому ж рівні – 1,5 млрд. грн. Іномовлення нам безумовно, потрібне, але не в форматі каналу Freedom, а нормальне, переважно англомовне українське іномовлення, на яке є колосальний запит у світі. А от так званий єдиний телемарафон давно себе вичерпав, не даремно більшість українців його не дивиться і не сприймає. Україна має відновити нормальне телевізійне мовлення і припинити спроби будувати державне телебачення, що несумісно з нашим європейським вибором. Усі кошти, які витрачаються зараз на різні агітки для марафону чи каналу «Рада», який давно не є парламентським телебаченням, мають спрямовувати на НСТУ й на якісне англомовне іномовлення.

2. Мовна політика

На жаль бюджет демонструє украй безвідповідальне ставлення до державної мовної політики. Незважаючи на надзвичайну важливість української мови як фактору національної безпеки і державної єдності, уряд досі не розробив Державну програму сприяння опануванню української мови. З бюджету МКІП (як і зі структури міністерства, до речі) випливає, що державна мовна політика і далі буде відсутня як така. Навіть всередині країни, не кажучи вже про величезну проблему з українцями за кордоном, особливо з дітьми, які зростають без україномовного середовища. Уповноважений із захисту державної мови отримає мізерні 20 млн., і ця сума знову не дозволить призначити хоча б по 1 представнику уповноваженого хоча б у кількох областях, щоб дієво реагувати на тисячі звернень українців до Уповноваженого.

Несерйозним є ставлення уряду не лише до української мови, а й до мов і культур національних меншин і корінних народів. На програму реалізації прав і свобод національних меншин і корінних народів Держслужба етнополітики отримує жалюгідні 10 млн. І це знову той випадок, коли скупий платить двічі. За 10 млн гривень держава має забезпечити підтримку кримськотатарського народу? Караїмів і кримчаків, які на межі повного зникнення? Усіх національних меншин України? Яскравий приклад нерозуміння ваги цього питання для європейського майбутнього нашої держави.

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3. Політика памʼяті

На програми Українського інституту національної пам’яті виділено мізерні 35 млн. Саме в таку суму уряд оцінив важливість політики пам’яті в час війни і в час виконання законодавства про деколонізацію. У той час коли Росія витрачає колосальні ресурси для донесення світові викривленого образу нашого минулого, яке служить виправданням її агресії.

4. Культурна дипломатія

Уряд пропонує наступного року, як і цього, просто ігнорувати колосальний інтерес у світі до України і по суті не здійснювати активної культурної дипломатії. Тому що на Український інститут, формування позитивного іміджу України у світі і зв’язки з українцями за кордоном передбачено жалюгідні 80 млн грн, тобто 2 млн. доларів. Ми любимо розповідати про капелу Кошиця із знаменитим «Щедриком» Леонтовича, яку уряд УНР у надзвичайно скрутних фінансових умовах зміг державним коштом відправити у світове турне і про те, наскільки це турне було важливим для відкриття України у світі. Але зараз, маючи незрівнянно більші можливості і величезний запит на українську культуру – ми з неймовірною впертістю ігноруємо цей запит. Ця вперта бездумна економія на культурній дипломатії є не просто неприйнятною, а небезпечною.

5. Підтримка національних культурних індустрій

Те, що в проєкті бюджету передбачено зростання майже в 5 разів видатків на кіно (до 589 млн) і на книжкову галузь (до 466 млн) – безумовно, є великим позитивом цього бюджету. І ми маємо зробити все можливе, щоб конвертувати це збільшення фінансування української книги і українського кіно у якісну зміну державної політики. Мінфін і державна влада в цілому має розглядати розвиток культурних індустрій не як витрати, а як інвестицію – ефективну інвестицію в нашу культуру, безпеку й економіку. Тому дуже важливо, щоб кошти на кіно і книжки були використані для розвитку і зростання цих культурних індустрій. Зокрема, щоб нарешті запрацювала державна допомога на видання книжок і програма підтримки книгарень, яка дасть величезний ефект при мінімальних вкладеннях.

Ми маємо в 2024 році показати як правильні інструменти державної політики стимулюють розвиток книжкового ринку. Щоб на цій основі Україна нарешті перейшла до дієвої політики стимулювання розвитку всіх культурних індустрій, включно з музикою і різноманітним контентом, який люди споживають в Інтернеті. Дієва політика підтримки виробництва і споживання власного культурного продукту – одна з ключових рис, що вирізняє успішні держави від неуспішних, і всі українські політики й урядовці мають нарешті це зрозуміти.