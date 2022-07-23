Мовний скандал у КПІ: викладача, який хотів читати лекції російською, звільнили

В КПІ працював викладач, який висміював українську мову, але його ще у червні звільнили, стверджує керівництво вишу

Керівництво вишу заявило, що Дмитро Насиров з червня не працює в університеті

В Національному технічному університеті «Київський потітехнічний інситтут» викладач проводив серед студентів опитування щодо мови лекцій, дискримінуючи державну мову, якою має вестися викладання у вітчизняних закладах освіти. Про це повідомив у Facebook активіст Остап Українець.

Українець опублікував скріншот зі сторінки цього викладача Дмитра Насирова. На скріншоті можна побачити опитування, опубліковане Насировим, у ньому викладач пропонує або читати лекцію російською «як живу розмову», або «сухо і убого, але солов’їною».

Жителька одного із житлових комплексів Київщини зазначила, що цей викладач є її сусідом, та розповіла, що Насиров «за час нашого співіснування в одному ЖК встигло пересваритися з половиною мешканців, зібрати на себе чи не рекордну кількість заяв в поліцію, тероризувати сусідів, побити пенсіонера в ліфті, отримати підозру у підпалі машин сусідів, кидатися кулаками на мого чоловіка».

На сайті КПІ вказано, що Дмитро Насиров працював асистентом без категорії на кафедрі математичних методів системного аналізу.

Разом з тим, пресслужба вишу зазначила, що «освітній процес в університеті відповідно до статті 48 Закону України «Про вищу освіти» та Статуту КПІ здійснюється лише державною мовою»

Щодо Дмитра Насирова, то він, як пояснили у КПІ, був звільнений ще 30 червня поточного року.

У коментарях до відповідного посту на Facebook-сторінці КПІ за Насирова вступилася користувачка на ім’я Світлана Єніна. У її профілі на Facebook зазначається, що вона працює у тому ж вищому навчальному закладі.

На сайті КПІ людина з такими ім’я там прізвищем вказана, як секретар методичної ради.

Нагадаємо, що колишній керівник кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Шубін був ідеологом так званої «Миколаївської народної республіки», поки його не затримала Служба безпеки України.