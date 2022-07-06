Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)

Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею

Сьогодні вночі ночі рашисти обстріляли з території РФ Новобаварський, Київський, Основ’янський райони Харкова, знищено будівлю вищого навчального закладу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 1 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському – в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото», – зазначив голова ОВА.

Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

«За добу по області постраждали троє осіб: двоє - Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки.

Поки російська «армія» нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм – наші захисники тримають позиції. Наступальні операції РФ – безуспішні», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Слідчі ДБР виявили у харківського посадовця документи громадянина РФ.