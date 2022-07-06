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  4. Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)

    Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)
    фото: Олег Синєгубов/Телеграм

    Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею

    Сьогодні вночі ночі рашисти обстріляли з території РФ Новобаварський, Київський, Основ’янський райони Харкова, знищено будівлю вищого навчального закладу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Близько 1 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському – в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото», – зазначив голова ОВА.

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    Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)
    Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)

    Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

    «За добу по області постраждали троє осіб: двоє - Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки.

    Поки російська «армія» нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм – наші захисники тримають позиції. Наступальні операції РФ – безуспішні», – зазначив Синєгубов.

    Нагадаємо, Слідчі ДБР виявили у харківського посадовця документи громадянина РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти розгромили університет у Харкові (фото)