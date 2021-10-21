Стали відомі дати пробного ЗНО-2022

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня 2022 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5-22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, з математики, математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня – з інших навчальних предметів.

У Центрі повідомляють, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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