  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Провальне ЗНО з математики. Україна найгірша у світі?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експерти вжахнулись від цьогорічних результатів ЗНО з математики - Провальне ЗНО з математики. Україна найгірша у світі?
    Експерти вжахнулись від цьогорічних результатів ЗНО з математики
    Фото з відкритих джерел

    Український Центр оцінювання якості освіти пояснив печальні результати ЗНО з математики. Але є країни, де ще гірше....

    Цього року мінімальний поріг у десять балів на ЗНО з математики не подолали аж 30% тих, хто писали тест. Виконувач обов’язків директора Українського Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю «Главкому» розповів про причини освітньої біди 2021 року та порівняв результати ЗНО з іншими країнами.

    «Я можу сказати, що ця проблема виникла не у 2021 році. Рівень математичної освіти в Україні неухильно знижується. Вперше про це ми почали говорити, починаючи з 2016, а то й з 2015 року. Певним рубіконом стали результати міжнародного дослідження PISA-2018. 36% українських учнів не можуть зробити базові розрахунки. Українські школярі показали нижчі середні результати з математики, ніж учні країн ОЕСР, Естонії та Польщі, і вищі, ніж учні Грузії та Молдови. В математиці українські учні менш компетентні, ніж школярі Білорусі, Угорщини та Словацької Республіки», наголосив Бойко.

    Він додав, що всі вжахнулись від цьогорічних результатів ЗНО.

    «При цьому тест з математики був цілком толерантним, реальним для дитини, яка розуміється на суті предмету. Виявляється, кожен третій не здатен просто збагнути, чи можна певну кульку помістити в певну шухляду. Для того, щоб зрозуміти, чи залізе туди кулька, треба просто розуміти що таке радіус і що таке діаметр. І співвідносити два поняття висота шухлядки і діаметр кульки. За великим рахунком, ті, хто неправильно виконав це завдання, будуть пхати баскетбольний м’яч в приліжкову шухлядку і не розуміти, чому він не влазить», навів влучний приклад фахівець.

    На думку Бойка, це комплексна проблема, де не можна звинувачувати винятково школу чи дитину з батьками. «Але синергії щодо співпраці трьох елементів дитина, школа, батьки немає. З одного боку, батьки (при всій повазі до сумлінних виконавців своїх батьківських обов’язків) змушені думати, як то кажуть, про хліб насущний: робота, інтенсифікація праці... Але так чи інакше, знаходити 20–40 хвилин щодня для того, щоб займатися зі своєю дитиною, до снаги кожному», резюмував він.

    Додамо, що на сайті Українського центру оцінювання якості освіти йшлося про те, що ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, а з англійської – понад 10%.

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вирішив пройти тести ЗНО з математики і був здивований отриманими результатами.

    Колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник обурена кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО.

    Читайте також інтерв'ю: Чому третина випускників завалили ЗНО з математики і чи тільки пандемія тут винна?
    Теги: ЗНО-2021 Україна учні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Провальне ЗНО з математики. Україна найгірша у світі?