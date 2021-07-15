Провальне ЗНО з математики. Україна найгірша у світі?

Український Центр оцінювання якості освіти пояснив печальні результати ЗНО з математики. Але є країни, де ще гірше....

Цього року мінімальний поріг у десять балів на ЗНО з математики не подолали аж 30% тих, хто писали тест. Виконувач обов’язків директора Українського Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю «Главкому» розповів про причини освітньої біди 2021 року та порівняв результати ЗНО з іншими країнами.

«Я можу сказати, що ця проблема виникла не у 2021 році. Рівень математичної освіти в Україні неухильно знижується. Вперше про це ми почали говорити, починаючи з 2016, а то й з 2015 року. Певним рубіконом стали результати міжнародного дослідження PISA-2018. 36% українських учнів не можуть зробити базові розрахунки. Українські школярі показали нижчі середні результати з математики, ніж учні країн ОЕСР, Естонії та Польщі, і вищі, ніж учні Грузії та Молдови. В математиці українські учні менш компетентні, ніж школярі Білорусі, Угорщини та Словацької Республіки», – наголосив Бойко.

Він додав, що всі вжахнулись від цьогорічних результатів ЗНО.

«При цьому тест з математики був цілком толерантним, реальним для дитини, яка розуміється на суті предмету. Виявляється, кожен третій не здатен просто збагнути, чи можна певну кульку помістити в певну шухляду. Для того, щоб зрозуміти, чи залізе туди кулька, треба просто розуміти що таке радіус і що таке діаметр. І співвідносити два поняття – висота шухлядки і діаметр кульки. За великим рахунком, ті, хто неправильно виконав це завдання, будуть пхати баскетбольний м’яч в приліжкову шухлядку і не розуміти, чому він не влазить», – навів влучний приклад фахівець.

На думку Бойка, це комплексна проблема, де не можна звинувачувати винятково школу чи дитину з батьками. «Але синергії щодо співпраці трьох елементів – дитина, школа, батьки – немає. З одного боку, батьки (при всій повазі до сумлінних виконавців своїх батьківських обов’язків) змушені думати, як то кажуть, про хліб насущний: робота, інтенсифікація праці... Але так чи інакше, знаходити 20–40 хвилин щодня для того, щоб займатися зі своєю дитиною, до снаги кожному», – резюмував він.

Додамо, що на сайті Українського центру оцінювання якості освіти йшлося про те, що ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, а з англійської – понад 10%.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вирішив пройти тести ЗНО з математики і був здивований отриманими результатами.

Колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник обурена кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО.

Читайте також інтерв'ю: Чому третина випускників завалили ЗНО з математики і чи тільки пандемія тут винна?