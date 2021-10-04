МОН змінить правила вступу до ВНЗ: що чекати у 2022 році

За новими правилами вступна кампанія пройде вже у наступному році

В Україні зміняться правила вступу громадян до вищих навчальних закладів. За новими правилами вступна кампанія проводитиметься вже наступного 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що нові умови в МОН розробили, ґрунтуючись на досвіді вступу абітурієнтів у поточному році.

Проєкт постанови оприлюднено для громадського обговорення, а голова відомства Сергій Шкарлет зазначив, що розроблені зміни спрямовані на розвиток освітньої системи в Україні та підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів країни.

Повідомляється, що в міністерстві планують зробити процедуру подачі вступних заяв простішою, а розподіл бюджетних коштів за різними галузями знань більш досконалим.

Крім цього, будуть розширені можливості бакалаврів для додаткового контрактного набору, буде переглянутий список обов'язкових для вступу предметів і посилена роль математики.

При цьому, у разі успішного прийняття проєкту Закону, вступна кампанія в наступному році пройде з меншою кількість копій документів, які на даний момент необхідно надати всім вступникам. Не потрібно буде готувати копії сертифікатів ЗНО та документів про вже отриману раніше освіту у разі, якщо відповідна інформація є в електронному вигляді.

Крім того, випускникам шкіл мають намір змінити терміни проведення ЗНО – наступного року тестування планують проводити в період з 23 травня по 15 липня.

Всього учасники отримають можливість скласти п'ять тестів, а додаткові предмети в наступному році можна буде пройти за власні кошти.

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