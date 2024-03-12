Стало відомо, у яких країнах українські вступники зможуть скласти мультитест

Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, вступник зможе змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий населений пункт до 15 квітня 2024 року включно

Основний період реєстрації на мультитест розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно

Як і минулого року, Національний мультипредметний тест (НМТ) можна скласти не лише в Україні, а й за кордоном. Цього року підтверджено домовленості щодо проведення мультитесту-2024 у 28 країнах, але їх може стати більше. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Наразі перелік країн для складання мультитету такий:

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

«Зауважимо, що перемовини з окремими закордонними установами / організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Молдові, ще тривають. Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте», – наголосили в Центрі оцінювання.

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Основний період реєстрації розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно. У цей період вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найзручніший для себе населений пункт.

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією. Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто», – кажуть у Центрі.

Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, вступник зможе змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий населений пункт до 15 квітня 2024 року включно. Про нові локації повідомлять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.