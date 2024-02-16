Російський борець, який візьме участь в Чемпіонаті Європи, відвідував окуповані території України
Імам Ганішов назвав тимчасово окупований Крим – Росією
Російський борець Імам Ганішов незаконно перебував на окупованих Росією територіях України: у листопаді минулого року він відвідував російського військового, який на той момент перебував на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляє Watchers.
«Нейтральний» учасник чемпіонату Європи з боротьби росіянин Імам Ганішов має дружні стосунки з одним з російських окупантів, який перебуває на окупованій території України виконуючи бойові завдання у складі російської загарбницької армії. Про це свідчать відкриті дані з соцмереж друзів Ганішова.
Так у листопаді минулого року на своїй сторінці в Instagram Ганішов зробив репост «сторіз» з інстаграма російського військового з ніком esenbaev.61. На ній був зображений сам російський окупант зі зброєю та Ганішов.
«Цивільні також до нас приходять», – саме так це фото підписав російський військовий. Російський військовий також позначив на своїй сторіс інстаграм-сторінку Ганішова – @imam_.74
Варто зазначити, що, судячи з інших світлин та відео, які esenbaev.61 публікував в Instagram, на той момент він перебував на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, він публікував фото, де в геолокації було зазначене окуповане місто Токмак.
Окрім того, російським військовим заборонено брати з собою зброю, коли вони покидають окуповану територію України та їдуть у відпустку на територію Росії. Це свідчить про те, що фото військовослужбовця з Ганішовим було зроблено на окупованій території.
Пізніше Ганішов опублікував в сторіс відео з окупованого Севастополя. Цікаво, що на ній окремо зазначено, що Севастополь «нейтральний борець» вважає частиною Росії.
Ганішов є доволі титулованим борцем. Минулого року він став віцечемпіоном світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 74 кілограм серед спортсменів до 23 років.
Як наголошує видання, справа Ганішова доводить, що UWW (Об’єднаний світ боротьби – таку назву носить федерація, яка включає в себе вільну, класичну та жіночу боротьбу) не проводить реальної перевірки росіян, яких допускає до змагань.
Нагадаємо, спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024
Стало відомо, що російський призер чемпіонату світу з дзюдо воює проти України.
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