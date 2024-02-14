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У Єгипті провалилися переговори про перемир’я в Газі та звільнення заручників ХАМАСу

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Єгипті провалилися переговори про перемир’я в Газі та звільнення заручників ХАМАСу
фото з відкритих джерел

У Єгипті повідомили, що продовжать консультації, але «жодного прориву досягнуто не було»

Переговори щодо припинення вогню в Секторі Гази і повернення заручників терористів ХАМАСу 13 лютого пройшли безрезультатно. Сторони посилили заклики до Ізраїлю стримати наступ на прикордонне з Єгиптом місто Рафах. Про це повідомляє Reuters.

У переговорах у Каїрі брали участь, зокрема, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, директор ЦРУ Вільям Бернс і прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бен Абдулрахман бін Джассім Аль Тані. 

Очікується, що сторони зможуть досягти рішення про перемир’я в Секторі Гази для доставки більшої кількості гуманітарної допомоги та повернення ізраїльських заручників. У Єгипті повідомили, що продовжать консультації, але «жодного прориву досягнуто не було».

Водночас сторони посилили заклик до Ізраїлю стримати запланований наступ на південний Рафах, де в наметових містечках мешкають більше мільйона переміщених жителів Гази.

Раніше повідомлялося, що США спільно з союзниками готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, який передбачає шеститижневу паузу у бойових діях у Секторі Гази. 

Як відомо, президент США Джо Байден висловлює все більше розчарування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за закритими дверима через його небажання послабити воєнну активність у Газі. 

Байден намагається домовитися про припинення вогню, але Нетаньягу, за словами джерел, «робить йому пекло», і з ним неможливо мати справу, зазначають джерела видання, цитуючи Байдена.

Нагадаємо, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази. За даними Reuters, внаслідок цих ударів, за даними місцевої охорони здоров'я, загинули 37 осіб і десятки отримали. Водночас Al Jazeera пише, що загинуло щонайменше 50 людей.

Теги: наступ переговори звільнення місто ХАМАС президент армія міністр

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Соціум

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