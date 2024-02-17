Екскомандир «Айдару» пояснив, як зміниться ситуація на фронті після виходу ЗСУ з Авдіївки

Авдіївка «зв’язувала» на собі 40-тисячне угруповання росіян

У центрі уваги Авдіївка, новини про яку сьогодні невтішні. Екскомандир взводу батальйону «Айдар», ветеран війни України проти РФ Євген Дикий в ефірі Radio NV розповів, що зміниться після взяття окупантами цього міста, розташованого у Донецькій області.

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«На фронті це ситуацію змінить не за один день», – зауважив Дикий і додав, що у російських окупантів зараз немає можливості розвинути свій «успіх».

За його словами, якщо подивитися на карту, то взяття росіянами Авдіївки – це не прорив вглибину українських тилів, не прорив фронту. «Навпаки, це вони нарешті для себе вирівняли лінію фронту і прибрали наш виступ, який вдавався дуже глибоко в їхню оборону», – сказав Дикий.

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Так, додав він, загарбники зараз «переведуть подих».

«Розвинути успіх на тому напрямку – чесно кажучи, я в них перспектив не бачу. Зокрема, тому що врахували нарешті… уроки попередніх боїв, зокрема, Бахмута, і частини з Авдіївки відходять не окопуватися відразу на новому місці, а вони відходять на вже наперед підготовану нову лінію оборони. Нема сил у росіян відразу кидатися штурмувати цю лінію: вони ще не відійшли від тих жертв, які вони понесли, поки брали Авдіївку», – зауважив Дикий.

Говорячи про питання того, чи потрібно було утримувати Авдіївку, він зазначив, що це місто на собі «зв’язувало» 40-тисячне угруповання росіян. «Це 40-тисячне угруповання – те від нього, що лишилося живе та боєздатне, а це не більше половини, але оте, що лишилося, воно тепер вивільняється. І не треба ходити до ворожки, щоб зрозуміти, що на ротацію в Росію цих людей не відправлять», – зауважив Дикий.

Так, вважає він, тих росіян, які звільняються після захоплення Авдіївки, за якийсь короткий час, за кілька тижнів, можна буде побачити на інших ділянках фронту. «Радше за все, їх перекинуть або під Куп’янськ, або на лівобережну Херсонщину. І відповідно, нам стане далі важче там. Це те, що для нас зміниться після взяття Авдіївки: розсмокчеться те велике угруповання, яке одне було зав’язане на Авдіївку, і його розкидають по інших ділянках фронту, щоб посилити там наступ», – сказав Дикий.

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Відповідаючи на запитання щодо втрат російських загарбників у Авдіївці, він зазначив, що у російських пабліках щодо цього «істерика». «До речі, у них абсолютно зараз немає цього «побєдобєсія» з приводу того, що «ах», вони взяли Авдіївку. Там радше навпаки – там основний настрій такий, радше, розгублений, що: «Ну, окей. Ну, взяли ми Авдіївку. Ну, і що далі? А ціна яка?». Найбільш мене зацікавило те, що всі російські військкори в один голос говорять, що вони заплатили за Авдіївку більше, ніж за Бахмут. А цифри по Бахмуту ми знаємо, покійний Пригожин (ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, – ред. ) встиг їх оприлюднити: 100 тисяч загальних втрат, із них 40 тисяч – тільки вбитими. Це ціна для росіян була Бахмута», – зауважив Дикий.

Так, додав він, якщо росіяни кажуть, що за Авдіївку заплатили «однозначно більше», а дехто каже, що «приблизно вдвічі більше», то можна скласти це в певні цифри. «Тобто 150-200 тисяч загальних втрат, із них до 80-ти, а щонайменше 60 тисяч, – тільки вбитими», – зазначив Дикий.

Нагадаємо, 16 лютого бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські бійці виходять з Авдіївки маневром та закріплюються на нових рубежах оборони.

«На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», – сказав він.

Також розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки.