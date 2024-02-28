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У Броварах містяни змінили назву міста за допомогою болгарки: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Броварах містяни змінили назву міста за допомогою болгарки: деталі
Акцію проводили майже під вікнами міської ради, так як її будівля поруч
фото: «Трибуна Бровари»

Акцію «Повернемо місту історичну назву» провели місцеві активісти

У Броварах розпиляли болгаркою інсталяцію у центрі міста: були Бровари, стали Броварі. Все через те, що ще рік тому Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву міста Бровари на історичну Броварі. Але наразі питання досі на розгляді у міській раді. Про це повідомляє 5 канал.

Активісти вирішили не чекати рішення депутатів, а самостійно «перейменувати» місто, змінивши літеру хоча б на інсталяції «Я люблю Бровари» на «Я люблю Броварі».

«Є прямий відповідник Броварі. Бровар, це пивовар в старій слов'янській мові. Давайте, якщо, хто не згоден з назвою Броварі, хай згадає як у наших документах: штатних розкладах адміністрації, комунальних підприємств, пишуться друкарі, як пишуться сміттярі, лікарі. Як це все звучить в документах. І це таке ж саме слово», – пояснює ініціатор акції Олександр Остапкович.

Роботи з «розділення» літери
Роботи з «розділення» літери
фото: Наш Київ

Згодом біля акції почали збиратися містяни та міські депутати.

«Ми маємо зібрати достойну базу, свідчення, щоби доказати, що дійсно це Броварі. Я підтримую, тому що я ще раз наголошую, в моєму дитинстві ми їхали в Броварі», – наголошує депутатка Броварської міської ради Богдана Драч.

Проте комусь таке радикальне рішення не було до душі, тож на місце за викликом приїхали правоохоронці. Патрульний міста Бровари Олексій Ушаров зазначив, що вони прибули вже після того, як зрізали частину літери.

«Всіх опитую, а там далі будуть керівники й особи кваліфікувати і приймати рішення чи є в цьому склад адмін, чи кримінального правопорушення», – зазначив патрульний.

У Броварах містяни змінили назву міста за допомогою болгарки: деталі фото 1
фото: «Трибуна Бровари»

Акцію проводили майже під вікнами міської ради, так як її будівля поруч. Журналісти телефонували до приймальні за коментарем, але дізналися, що мера немає на місці і з ними зв'яжуться пізніше.

Спостерігав за діями активістів, але до акції не доєднався – Дмитро Карпій. Він член «топонімічної» комісії броварської міської ради та досліджував історичну назву міста.

«Якщо казати про українські джерела, Тарас Шевченко писав Броварі. На картах УНР 1918 року вживається Броварі. Довідна книга Києва 1928 року вживається Броварі. Це вже радянська влада. Газета «Стахановець» 40-ві роки, всюди вживається Броварі. Це місцева наша районна газета, яку видавала компартія тоді в місті і в районі», – розповів член Дмитро Карпій.

Містяни загалом підтримують ідею перейменування міста. Вони наголошували на тому, що якщо це історично правильно – відповідно треба ухвалювати таке рішення. Проте ідею самої акції підтримали не всі.

«Якщо змінювати назву, то робити це правильно, погоджувати, узгоджувати, і не займатися варварством», – переконана жителька Броварів Інна.

Також жителі наголошували на тому, що зміна назви має принести користь місту.

Нагадаємо, Нацкомісія рекомендує змінити назву міста Бровари на історичну Броварі, а також перейменувати ще 34 села на Київщині. Обґрунтували це тим, що нинішня назва «не відповідає правописним, словотвірним і словозмінним нормам української мови».

«До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місту додали закінчення -и, щоб звучало як у російській мові Бровари. Тому справедливо повернути українську назву, бо виходить, що українське місто названо російською мовою, тобто використано російську граматичну форму», – зауважує мовознавець Олександр Авраменко.

Стало відомо, що комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s у Броварах. Як стало відомо, ще навесні 2023 року Міськрада Броварів дозволила компанії «Смайл Контракшн» зрізати каштани для будівництва під’їзних шляхів до McDonald’s, який стане другим закладом мережі у місті наприкінці березня.

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Теги: міськрада слідство Радянська влада мовознавець місто влада Бровари

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