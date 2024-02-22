Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня

Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Тестування проходитиме у дві сесії – основну і додаткову:

основна пройде з 14 травня до 25 червня;

додаткова – з 11 до 19 липня.

Також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

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Основний триватиме з 14 березня до 11 квітня включно. А до 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (наприклад, вибрати інший предмет чи населений пункт в Україні/за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період (10-15 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які з поважних причин не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації. Також у цей час зможуть подати документи ті, хто отримав відмову під час реєстрації в основний період. Зміни до реєстраційних даних вони зможуть вносити до 19 травня.

фото: Український центр оцінювання якості освіти

З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування після 8 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

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«З міркувань безпеки ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування: ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека – і їхня, і організаторів НМТ», – наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.

В Українському центрі оцінювання якості освіти додають, що 28 лютого на YouTube каналі центру відбудеться пряма трансляція, в ефірі якої потенційні учасники НМТ-2024 зможуть отримати від директорки центру Тетяни Вакуленко відповіді на важливі питання щодо проведення тестування.

Завантажити графік НМТ можна у форматі PDF.

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