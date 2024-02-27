Ревізія київської влади. Глава комісії попередив Кличка
«У столиці децентралізації нема! Нема на що наступати». Безгін просить мера столиці утриматися від політиканства
Голова Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади наголосив, що зацікавлений у результаті, який має конвертуватися в практичні рішення. Також Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому» попередив очільника міста Віталія Кличко, що йому не вдасться «затягнути ТСК у площину політиканства».
«Кожного разу, коли ми намагаємося врегулювати систему управління Києва, нас звинувачують у тому, що ми втручаємось у місцеве самоврядування. Коли була створена ТСК, одна поважна народна депутатка написала, що це чергова спроба знищити децентралізацію в столиці», - розповів він.
При цьому Безгін нагадав, що Київ – єдине місто-громада України, де нема незалежного місцевого самоврядування, бо відсутній незалежний виконком. Він додав, що пообіцяв народним депутатам, що зі свого боку робитиме все, аби процес не перетворився у політиканство.
До слова, Віталій Безгін не спілкується з мером Києва Віталієм Кличко через «чорнушну» кампанію щодо себе у 2021 році. За його словами, це відбувається з моменту останньої спроби просування законопроєкту «Про столицю» наприкінці 2021 року. «Мені здається, що коли люди сідають, обговорюють, знаходять компроміс і тиснуть руки, а потім людина виходить і починає «чорнушну» кампанію з дискредитації законопроєкту та членів комітету, з цією людиною немає про що далі говорити», – наголосив Безгін.
Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».
Як раніше повідомлялося, перевірка столичного мера Віталія Кличка почнеться з перевірки мостів та шляхопроводів Києва, які перебувають в аварійному стані і про що очільник міста багато разів говорив.
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