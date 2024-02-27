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Ревізія київської влади. Глава комісії попередив Кличка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ревізія київської влади. Глава комісії попередив Кличка
Безгін закликав столичного мера не затягувати комісію «у площину політиканства»
Фото: Kyivcity

«У столиці децентралізації нема! Нема на що наступати». Безгін просить мера  столиці утриматися від політиканства

Голова Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади наголосив, що зацікавлений у результаті, який має конвертуватися в практичні рішення. Також Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому» попередив очільника міста Віталія Кличко, що йому не вдасться «затягнути ТСК у площину політиканства».

«Кожного разу, коли ми намагаємося врегулювати систему управління Києва, нас звинувачують у тому, що ми втручаємось у місцеве самоврядування. Коли була створена ТСК, одна поважна народна депутатка написала, що це чергова спроба знищити децентралізацію в столиці», - розповів він.

При цьому Безгін нагадав, що Київ – єдине місто-громада України, де нема незалежного місцевого самоврядування, бо відсутній незалежний виконком. Він додав, що пообіцяв народним депутатам, що зі свого боку робитиме все, аби процес не перетворився у політиканство.

До слова, Віталій Безгін не спілкується з мером Києва Віталієм Кличко через «чорнушну» кампанію щодо себе у 2021 році. За його словами, це відбувається з моменту останньої спроби просування законопроєкту «Про столицю» наприкінці 2021 року. «Мені здається, що коли люди сідають, обговорюють, знаходять компроміс і тиснуть руки, а потім людина виходить і починає «чорнушну» кампанію з дискредитації законопроєкту та членів комітету, з цією людиною немає про що далі говорити», – наголосив Безгін.

Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».

Як раніше повідомлялося, перевірка столичного мера Віталія Кличка почнеться з перевірки мостів та шляхопроводів Києва, які перебувають в аварійному стані і про що очільник міста багато разів говорив.

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Теги: Віталій Кличко Віталій Безгін Київ місто самоврядування

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