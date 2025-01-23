Студентів і викладачів можуть мобілізувати? Нардеп вказав на ризики постанови Кабміну

«Ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна»

У новій постанові Кабінету Міністрів про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються викладачів та студентів. Про це повідомив народний депутат України Роман Грищук на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп наголошує, що два ключові абзаци постанови викликають занепокоєння та потенційно суперечать закону про мобілізацію. Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників – до кінця навчального року.

Грищук вважає, що такі умови створюють значні ризики. Зокрема, невизначеність статусу викладачів та студентів у літні місяці та потенційну можливість мобілізації студентів під час канікул.

«Постанову терміново треба приводити у відповідність до закону. Ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна», – заявив депутат.

Народний депутат вже підготував звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та планує направити депутатські пропозиції щодо виправлення ситуації. Роман Грищук вимагає надати відстрочку викладачам на весь період трудового договору та студентам – на повний період навчання.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

Так, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде, повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Як відомо, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн.