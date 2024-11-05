У 2025 році для студентів буде запроваджено базову військову підготовку: деталі

Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс підготовки на другому році навчання, а завершуватимуть на третьому

У 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься, про це для «Української правди» розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

За його словами, зараз МОН разом з Міноборони готують інструкторів для запуску базової загальновійськової підготовки. Вона почнеться з вересня 2025 року.

«Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс загальновійськової підготовки на 2-му році навчання, а завершуватимуть на 3-му. Щодо інших категорій студентів – будуть можливості долучитися в процесі», – каже Винницький.

Посадовець наголошує, що про мобілізацію не йдеться.

«Мета базової загальновійськової підготовки – забезпечити компетентності, пов'язані із захистом України, що включає поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги, організацію спротиву», – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, вже розроблено оновлений проєкт предмета «Захист України», який відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку.

Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.