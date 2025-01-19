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Генштаб перевіряє процес формування 156 бригади, виявлено низку недоліків

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Генштаб перевіряє процес формування 156 бригади, виявлено низку недоліків
Командування врахувало помилки при формуванні 155 бригади та робить усе для того, аби не допустити подібного в майбутньому
фото з відкритих джерел

Наразі бригада завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою

За рішенням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у військах розпочала роботу комплексна група Генерального штабу. Наразі вона здійснює перевірку ву 156 бригаді. Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Групу очолює заступник головкома полковник Олег Апостол. У Генштабі кажуть, що мета роботи цієї групи – перевірка ходу формування бригади та надання допомоги в організації й підготовці до бойових дій.

Наразі бригада завершила доукомплектування особовим складом та приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою. Також триває відбір персоналу на фахову підготовку та постачання необхідного озброєння та техніки.

Разом з цим під час перевірки було виявлено низку недоліків. Як розповіли у Генштабі, для їхнього усунення командувачу Сухопутних військ доручили завдання щодо:

  • заміни частини керівного складу бригади й призначення командира з бойовим і практичним досвідом на посаді командира;
  • переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь у бойових діях;
  • підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій;
  • підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів дронів і операторів РЕБ, а також розв’язання низки інших питань.

У Генштабі наголосили, що командування врахувало помилки при формуванні 155 бригади імені Анни Київської та робить усе для того, аби не допустити подібного в майбутньому.

«Командування ЗСУ оперативно реагує на проблеми військових частин та надає всебічну допомогу для підвищення їхньої боєздатності і покращення мотивації військовослужбовців», – наголосили у Генштабі.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що триває комплектування особовим складом нової 156-ї механізованої бригади. Формує її командування ОК «Захід».

«На жаль, методи комплектування, методи та терміни підготовки так само неадекватні, як і у випадку 155-ї бригади», – заявив Бутусов.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували.

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Теги: навчання журналіст озброєння Forbes Юрій Бутусов полковник

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