Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня

У 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку

Наразі в Україні триває загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 25 до 60 років. «Главком» розповів, що змінилося з 1 січня 2025 року для військовозобов'язаних українців.

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Бронювання від мобілізації

Нові правила бронювання працівників від мобілізації діють з 1 грудня 2024 року:

середній рівень зарплати заброньованого працівника складає, як мінімум, 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 20 тис. грн на місяць;

у підприємства не має бути боргів по сплаті ЄСВ.

Бронювання працівників здійснюється виключно через портал «Дія». Відомості про підприємство мають бути внесені до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних.

Тобто для того, щоб забронювати працівника через «Дію», підприємству необхідно отримати статус критично важливого.

Алгоритм дій бронювання працівника у «Дії»:

Знайдіть на порталі «Дія» у каталозі послуг для бізнесу послугу «Бронювання»; Оберіть розділ «Бронювання працівників»; Подайте заяву, якщо ваше підприємство включене до реєстру «критичних»; Підтвердьте відомості про заявника; На вкладці «Інформація про працівників» проставте позначку навпроти поля «Подати перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» і натисніть «Далі»; Наступну вкладку можна пропустити, якщо одночасно не планується бронювати працівників підприємства. Знову натисніть «Далі»; На вкладці «Перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» оберіть тих власників, яких потрібно забронювати й тисніть «Далі»; Перевірте та підтвердьте внесені відомості, підпишіть та очікуйте. Відповідно но норм Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 на бронювання відведено до 72 годин.

Також Кабінет міністрів продовжив бронювання від мобілізації після кібератаки на реєстри Мін’юсту. Таким чином воно буде дійсне до 20 січня, у випадку коли терміни спливли 20 грудня. Відповідно, якщо бронювання закінчилося до 19 грудня 2024 року, подовжувати його не будуть.

«Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року», – повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Мобілізація

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов’язані громадяни отримують повістки. Останнє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося наприкінці жовтня, і вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

На військову службу призиваються чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус «придатний» за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мали статус «обмежено придатний» і мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Відстрочка

Верховна Рада в цілому підтримала закон №12104 про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Однак документ поки що не набув чинності і перебуває на підписанні у президента.

Цим же законом Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти (визнані зниклими безвісти за особливих обставин або безвісно відсутніми) під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Також прийнято проєкт №11531 (поки перебуває на підписанні) про надання військовим права на демобілізацію, якщо їхні неповнорідні родичі загинули на війні. У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби.

Відстрочка для осіб з інвалідністю

З 1 січня 2025 року в Україні відбудеться ліквідація системи МСЕК (медико-соціальних експертних комісій), які займалися видачею висновків щодо встановлення групи інвалідності у паперовій формі. Альтернативою стане оцінювання повсякденного функціонування людини.

Після ліквідації МСЕК з 2025 року вся процедура перейде в електронний формат, і для отримання необхідних документів громадянам потрібно буде звертатися безпосередньо до лікаря.

Процес оцінювання функціонування може бути реалізований у різних формах. Залежно від обставин та потреб людини, оцінювання проводиться в один із таких способів:

Очний – безпосередньо в закладі охорони здоровʼя.

Дистанційний – із використанням методів і засобів телемедицини.

Заочний – без особистої участі людини, виключно за наданими документами.

Виїзний – за місцем перебування або лікування людини.

Важливо зазначити, що право на відстрочку від мобілізації мають люди з інвалідністю першої та другої груп, а також ті, хто здійснює догляд за такими особами.

Базова загальновійськова підготовка для студентів

У 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься, про це розповів заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Наразі МОН разом з Міноборони готують інструкторів для запуску базової загальновійськової підготовки. Вона почнеться з вересня 2025 року.

«Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс загальновійськової підготовки на другому році навчання, а завершуватимуть на третьому. Щодо інших категорій студентів – будуть можливості долучитися в процесі», – розповів Винницький.

Посадовець наголошує, що про мобілізацію не йдеться: «Мета базової загальновійськової підготовки – забезпечити компетентності, пов'язані із захистом України, що включає поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги, організацію спротиву».