Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги

Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України»

Сибіга: «Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення»

Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному із сирійським колегою Асаадом Хассаном аш-Шайбані брифінгу в Дамаску.

«Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці», – підкреслив Сибіга.

Він зазначив, що завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України», та заявив про готовність доставити в рази більше безкоштовної гуманітарної допомоги.

У складі нашої делегації міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, що свідчить про серйозність намірів Києва розвивати співпрацю в цій сфері, додав глава МЗС.

«Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення», – наголосив міністр.

Очільник української дипломатії заявив про очікування, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність і суверенітет України, та додав, що це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу й роботи дипломатичних установ.

«Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони. Відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні», – оголосив Сибіга.

🇺🇦 🇸🇾 Україна готова доставити в Сирію ще більше продовольства, — очільник МЗС Андрій Сибіга



31 грудня до Сирії прибудуть понад 20 вантажівок із 500 тоннами українського борошна, повідомив дипломат.



📹Новини. Live pic.twitter.com/s4Lrjvu15o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 30, 2024

Нагадаємо, Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми. Про це 27 грудня повідомив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Як повідомлялося, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам». Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії й зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.