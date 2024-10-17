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Відстрочка до кінця мобілізації? Міноборони попередило користувачів «Резерв+» про «сюрприз»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відстрочка до кінця мобілізації? Міноборони попередило користувачів «Резерв+» про «сюрприз»
Заступниця міністра, говорячи про помилку в застосунку, пожартувала, що «ні, це не подарунок команди «Резерв+» усім користувачам до Геловіну»
фото: РБК-Україна

Черногоренко: Випадок стосується лише відображення статусу, а дані у реєстрі «Оберіг» не змінювались

У деяких користувачів застосунку «Резерв+» зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Однак, це лише помилка у системі, про що повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди «Резерв+» усім користувачам до Геловіну», – написала Черногоренко.

Як наголосила заступниця міністра, даний випадок стосується лише відображення статусу, тобто, дані у реєстрі «Оберіг» не змінювались. За її словами, команда застосунку вже виправила помилку, а документом краще скористатися протягом години.

У коментарях люди ще до повідомлення Черногоренко вже почали запитувати стосовно такого «подарунку».

Відстрочка до кінця мобілізації? Міноборони попередило користувачів «Резерв+» про «сюрприз» фото 1
скриншот: Kateryna Chernohorenko

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Також Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність. 

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Теги: застосунок подарунок мобілізація Міноборони

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