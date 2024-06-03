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Міносвіти «стривожене»: чоловіки масово побігли вступати на магістратуру та аспірантуру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Міносвіти «стривожене»: чоловіки масово побігли вступати на магістратуру та аспірантуру
Цього року кількість охочих вступити на магістратуру та аспірантуру зросла більш ніж на третину
фото: Depositphotos

«Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку», – заступник голови Міносвіти

Через велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру та аспірантуру, іспит цього року буде «достатньо жорстким». Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Винницький зазначив, що 2024 року на магістратуру та аспірантуру в Україні вступитиме значна кількість чоловіків – за його словами, у Міносвіти «стривожені такою ситуацією».

«Об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тис. з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити в освітні програми», – заявив заступник міністра.

Винницький зауважив, що зазвичай на такі іспити реєструється 110-120 тис. осіб. Він додав, що Міносвіти зі свого боку реагуватиме на таку ситуацію.

«Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору», – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.

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Теги: ВНЗ Міністерство освіти і науки освіта чоловік іспит

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Наука та освіта

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