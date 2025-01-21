У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Катерина Черногоренко повідомила про відстрочку для студентів та аспірантів

Катерина Черногоренко повідомила, що взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена

У «Резерв+» знову доступні відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів, які раніше були недоступні через технічні проблеми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Про це повідомляє заступниця голови Міністерства оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у «Резерв+»», – йдеться у повідомленні.

Черногоренко зауважила, що наразі також опрацьовується повернення й інших типів відстрочок до «Резерв+»:

«Також активно працюємо, щоб інші типи відстрочок стали доступні в «Резерв+». Як будуть новини – повідомлю».

Нагадаємо, що 20 січня було відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції. Вони вийшли з ладу після масштабної кібератаки Російської Федерації.

До слова, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова йде про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою та оновити свої дані. Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак.