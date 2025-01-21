Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей
Катерина Черногоренко повідомила про відстрочку для студентів та аспірантів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Катерина Черногоренко повідомила, що взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена

У «Резерв+» знову доступні відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів, які раніше були недоступні через технічні проблеми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Про це повідомляє заступниця голови Міністерства оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у «Резерв+»», – йдеться у повідомленні.

Черногоренко зауважила, що наразі також опрацьовується повернення й інших типів відстрочок до «Резерв+»:

«Також активно працюємо, щоб інші типи відстрочок стали доступні в «Резерв+». Як будуть новини – повідомлю».

Нагадаємо, що  20 січня було відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції. Вони вийшли з ладу після масштабної кібератаки Російської Федерації. 

До слова, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова йде про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК)  за повісткою та оновити свої дані. Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак.

Читайте також:

Теги: студенти мобілізація бронювання від мобілізації військовозобов'язаний Україна українці Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трансатлантичне партнерство сьогодні є навіть більш необхідним, ніж раніше, заявила Меркель
Меркель засумнівалася, що Україна зможе зберегти незалежність
18 сiчня, 19:38
Лариса Козак розповіла, за яких умов можна користуватися мобілками в ТЦК
Військовозобов'язані мають право користуватися телефонами в ТЦК, але є нюанс
14 сiчня, 12:51
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
14 сiчня, 11:59
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
14 сiчня, 09:47
Книжку під авторством «інфоциганки» Тодоренко закуповують державні бібліотеки РФ
Куди дійшла «Регина-путешественница»? Пригоди одеситки Тодоренко у Росії Анатомія зради
11 сiчня, 09:30
Триває 1047-й день повномасштабної війни в Україні
Росія стала використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину
5 сiчня, 07:50
За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони
Постпред в ООН Мельник пояснив, які гарантії повинна мати Україна, якщо не зможе стати членом НАТО
29 грудня, 2024, 16:39
Путін увірував, що Трамп слабкий і він не зможе тягатися з Росією взагалі
Путін вважає Трампа слабаком
28 грудня, 2024, 09:24
Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород
Харлан чи Магучіх? Асоціація спортивних журналістів України назвала найвидатнішу атлетку країни
23 грудня, 2024, 04:30

Телеком

У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей
У «Резерв+» повернулася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей
Президент США підписав указ про відтермінування заборони TikTok
Президент США підписав указ про відтермінування заборони TikTok
Мін'юст відновив роботу держреєстрів після масштабної кібератаки
Мін'юст відновив роботу держреєстрів після масштабної кібератаки
Військові зможуть отримувати посилки за 1 грн: заступниця Умєрова розповіла деталі
Військові зможуть отримувати посилки за 1 грн: заступниця Умєрова розповіла деталі
Маск розглядає можливість запуску альтернативи TikTok
Маск розглядає можливість запуску альтернативи TikTok
TikTok відновив свою роботу в США після обіцянки Трампа
TikTok відновив свою роботу в США після обіцянки Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
80K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
34K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
15K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua