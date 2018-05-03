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    Наука та освіта

    У Дніпрі розповіли, чому вкладати сотні мільйонів гривень у освіту - вигідно

    Протягом останніх трьох років у Дніпропетровській області було відремонтовано 70 шкіл
    Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив у своєму Facebook, що розпочатий в області процес кардинальної реконструкції шкіл прямим чином відбивається на якості навчання дітей. «Кожна реконструйована нами школа потрапляє до хіт-параду кращих шкіл країни, в кожну таку школу приїжджають зі всієї
    • Сьогодні, 15:41
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    Протягом останніх трьох років у Дніпропетровській області було відремонтовано 70 шкіл

    Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив у своєму Facebook, що розпочатий в області процес кардинальної реконструкції шкіл прямим чином відбивається на якості навчання дітей.

    «Кожна реконструйована нами школа потрапляє до хіт-параду кращих шкіл країни, в кожну таку школу приїжджають зі всієї країни, і в кожній з таких шкіл зростає рівень знань учнів», - сказав Голик.

    Він зазначив, що навіть у період зростання економіки в регіонах, як і раніше, існував радянський підхід до організації навчання.

    «Кожна школа, яку ми беремося реконструювати, в її первисному стані у мене асоціюється з трьома речами: залізні батареї, які є, але ніколи не гріють, дерев'яні парти випуску часів Полтавської битви і штори, а насправді - пилозбірники, на які кожен рік у батьків вимагають гроші», - сказав радник губернатора.

    Він висловив здивування, «чому за роки стабільності, міцних господарників, долара по 8 і по 5, ковбаси по рубль двадцять і інших ностальгій всі ці керівники, чиновники і керманичі, котрі нібито і були на робочих місцях, але не зробили нічого, щоб і їхні діти, в тому числі, вчилися не в сірих та похмурих казематах, які чомусь звуть школами».

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    Як відомо, Дніпропетровська ОДА минулого року почала масштабну програму реконструкції всіх опорних та основних шкіл області. Всього за останні три роки в області було відремонтовано 70 шкіл. «Президент України Петро Порошенко підкреслює, що діти в містах та селах повинні здобувати освіту в сучасних умовах. Ми, як команда президента, буквально слідуємо цій концепції», - сказав радник.

    «Я впевнений, що, вкладаючи сотні мільйонів гривень у освіту - у перетворення дитячих садків і шкіл області у сучасні, комфортні, енергоефективні простори, - ми закладаємо фундамент майбутнього, створюючи всі умови для навчання дітей викладачами та вчителями з палаючими очима, які не думають, де взяти гроші на штори, опалення і підручники», - заявив Голик.

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