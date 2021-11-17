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    У Луцьку учням під час онлайн-уроків показували порно

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    У Луцьку учням під час онлайн-уроку показували відео з дорослим контентом - У Луцьку учням під час онлайн-уроків показували порно
    У Луцьку учням під час онлайн-уроку показували відео з дорослим контентом
    фото з відкритих джерел

    Ролики з порно показували учням 5 класу кількох шкіл

    П’ятикласники кількох луцьких шкіл під час дистанційного навчання побачили відео порнографічного характеру, зовсім не призначене для дітей. Кіберполіція почала розслідування, щоб з‘ясувати, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ. Про це повідомляє ТСН.

    Порно з’явилося одразу на кількох уроках у 5 класах. Після цього на онлайн-урок до шокованих учнів почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися.

    Директор однієї із луцьких шкіл розповів, що одразу звернувся до кіберполіції та до департаменту освіти.

    У Департаменті освіти підтвердили факт про те, що відео для дорослих з'явилося одночасно в різних школах. З’ясувалося, що невідомі на зустріч приєднувалися під ніками школярів.

    Програмісти розглядають декілька версій, як таке могло статися.

    «Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію до мережі. Або це зробив користувач, який спеціально роздав ці облікові записи», – пояснює програміст Андрій Божко.

    Поки у кіберполіції розслідують, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ, батьки хвилюються. Адже більшість працює і діти на уроках займаються самостійно.

    До слова, раніше у Києві було викрито три приватних заклади освіти, які не організували освітній процес у дистанційному режимі з 1 листопада.

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    Теги: діти Луцьк навчання розслідування батьки кібербезпека
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    У Луцьку учням під час онлайн-уроків показували порно