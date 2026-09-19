188 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 вересня 2026

Лінія фронту станом на 19 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 64 авіаційних удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6084 дрони-камікадзе та здійснив 2006 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 вересня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 29 окупантів, 17 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, 11 спеціальних засобів та два укриття особового складу. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, два спеціальні засоби, чотири пункти управління БпЛА та 51 укриття особового складу. Знищено або подавлено 84 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії противника. Окупанти здійснили 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

Лиману

Артільного

Тернової

Малої Вовчої

Вільхуватки

Шев'яківки

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі намагався покращити свої позиції в районах Курилівки та Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали сім спроб загарбників просунутися у районах Новоєгорівки, Новоселівки та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Ямполя, Миколаївки та в напрямку Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Осикового

Довгої Балки

Іллінівки

Русиного Яру

Миколайпілля

Степів

Вільного

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Добропілля

Водянського

Білицького

Нового Донбасу

Сергіївки

Молодецького

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Копанів.

На Оріхівському напрямку

Окупанти атакувальних дій не проводили.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1669-й день повномасштабної війни.