Пошкоджено садочок та ліцей. Росіяни атакували Одесу, є поранені

У кількох районах міста зафіксовано значні пошкодження житлових будинків

Російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків атаки РФ фото: Одеська МВА

«Під ранок ворог також атакував обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила», – розповів він.

Чиновник зазначив, що на місцях ударів розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань та приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

До слова, уночі 16 травня Росія масовано атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Постраждала житлова та портова інфраструктура, двоє людей отримали травми.