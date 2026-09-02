У Харкові відкрили десяту підземну школу

«Ми не зупинимося. Нинішнього результату недостатньо...» – Терехов

Школа має автономне енергозабезпечення, систему вентиляції та очищення повітря, медпункт, приміщення для харчування та резервні запаси води. Простір повністю адаптований для маломобільних дітей, зокрема обладнаний трьома ліфтами.

Учні забезпечені безкоштовним харчуванням, психологічним супроводом та медичним обслуговуванням.

«Найбільше я хочу, щоб настав день, коли нам більше не доведеться будувати підземні школи. Але поки ворог продовжує обстрілювати наші міста, ми повинні зробити все, щоб у дітей залишалося якомога більше звичайного, нормального, щасливого дитинства»,- сказав міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад.

Зазначимо, що у Харкові наразі працюють вже 24 захищені освітні простори, серед них – десять підземних шкіл.

«Ми не зупинимося. Нинішнього результату недостатньо, доки бодай один учень позбавлений вибору. Продовжимо розширювати мережу, шукати ресурси та залучати міжнародних партнерів», – зазначив Ігор Терехов.