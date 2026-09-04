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Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
Перше місце в Київській області посів ліцей «Британіка», розташований у селі Віта Поштова
фото: Britannica School/Facebook

На другій сходинці опинився ліцей «Мономакс» у Броварах

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком». 

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі наголошують, що через військові дії чимало учнів були змушені залишити свої регіони та продовжувати навчання онлайн в інших областях України або за кордоном, що могло вплинути на підсумкове місце конкретного закладу. Зважаючи на це, ухвалювати управлінські рішення за результатами учнів конкретної школи лише на основі загального рейтингу недоцільно.

Перше місце в області посів ТОВ «Заклад ЗСО ліцей «Британіка» із рейтинговим балом 140,7. На другій сходинці опинився ТОВ «Броварський ліцей «Мономакс» (139,3 бала), а третю позицію виборов ТОВ «Хотівський ліцей «Безмеж» (137,8 бала).

Заклади освіти в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

ТОП–10 шкіл Київської області за результатами НМТ–2026:

  1. ТОВ «Заклад ЗСО ліцей «Британіка» – 140,7
  2. ТОВ «Броварський ліцей «Мономакс» – 139,3
  3. ТОВ «Хотівський ліцей «Безмеж» – 137,8
  4. Білоцерківський корпоративний ліцей родини Шрайбер – 137,6
  5. Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. – 136,0
  6. Приватний заклад «Кримськотатарський ліцей «Бірлік скул» с. Чайки» – 135,9
  7. Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міськради Київської обл. – 135,5
  8. ТОВ «Боярський ліцей «Міжнародний вимір» – 134,7
  9. ТОВ «Ліцей «Умка гранд» села Святопетрівське» – 134,4
  10. Приватна організація (установа, заклад) «Броварський ліцей «Просвіта» – 134,1
Рейтинг шкіл Київської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Рейтинг шкіл Київської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

До слова, львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району.

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Теги: навчання рейтинг школа Київ

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