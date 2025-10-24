Атака на садочок у Харкові переконала Трампа вдарити санкціями по Росії – CNN

Американські чиновники були здивовані, з якою швидкістю Трамп ухвалив нові обмеження проти РФ

Президент США Дональд Трамп почав діяти жорсткіше щодо Росії після того, як окупанти атакували дитячий садочок у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як пишуть журналісти, навіть у Білому домі багато хто був здивований швидкістю, з якою американський лідер ухвалив рішення про новий санкційний пакет проти РФ.

Зазначається, що глава Білого дому протягом кількох місяців казав радникам, що одного дня вирішить діяти рішучіше щодо Москви. За словами джерел, Трамп керувався «інстинктами» і вирішив, що настав час змінити підхід до російського диктатора Володимира Путіна. «І ось президент натякнув: його «інстинкти» підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним», – йдеться у статті.

За кілька годин до оголошення санкцій Росія атакувала дитячий садок у Харкові. Цей удар став одним із ключових факторів, що вплинули на рішення Трампа, повідомляє CNN. Президент, за словами джерел, також згадав про досвід переговорів щодо Гази, зазначивши, що жорсткі дії принесли результат.

Крім того, на Трампа тиснули сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, які закликали якнайшвидше запровадити санкції. Вони переконували президента, що це допоможе посадити Путіна за стіл переговорів і досягти угоди про припинення війни.

Нагадаємо, росіяни в середу, 22 жовтня, здійснили дронову атаку на Харків, влучивши в дитячий садочок у Холодногірському районі міста. Унаслідок російського удару по дитячому садочку загинув комунальник, який з колегами прибирав сміття та опале листя біля будівлі.

До слова, The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп остаточно втратив терпець щодо російського лідера Володимира Путіна. Попри це американський лідер вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією.