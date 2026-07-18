Уряд затвердив нові правила будівництва дитячих садків

Окремо спростили вимоги для невеликих закладів – ясел і дитсадків до 40 дітей та спеціальних дитсадків до 24 дітей

Козловська: у центрі нових норм – дитина та її потреби

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для ясел і дитячих садків – відтепер такі заклади не мусять проєктувати за єдиним типовим зразком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міністерства.

Що таке ДБН і навіщо їх змінили

Державні будівельні норми – це обов'язкові технічні правила, за якими архітектори й будівельники проєктують та зводять будівлі в Україні. Простими словами, це своєрідний технічний «путівник»: він визначає, скільки має бути приміщень, якої вони площі, скільки потрібно ігрових майданчиків і які вимоги до безпеки. Раніше такі норми для дитсадків фактично нав'язували один шаблон усім закладам незалежно від їхнього розміру чи умов – новий документ ДБН В.2.2-4:2026 «Заклади дошкільної освіти» це змінює, враховуючи новий Закон «Про дошкільну освіту» та європейські підходи до організації простору.

Заступниця міністра Наталія Козловська пояснила, що новий документ дає більше свободи в проєктуванні, водночас зберігаючи високі вимоги до безпеки й доступності – «у центрі нових норм – дитина та її потреби».

Що саме дозволили змінювати

Тепер перелік приміщень, їхню площу та кількість ігрових і спортивних майданчиків визначатимуть не за фіксованим шаблоном, а залежно від місткості конкретного закладу, кількості дітей у групах, їхнього віку та особливостей освітнього процесу. Планування будівель також стало гнучкішим: один простір може виконувати одразу кілька функцій, а його розмір рахуватимуть виходячи з кількості дітей, а не за жорсткими нормативами, як раніше.

Спрощення для малих закладів

Окремо спростили вимоги для невеликих закладів – ясел і дитсадків до 40 дітей та спеціальних дитсадків до 24 дітей. Це відкриває можливість відкривати такі заклади у житлових і громадських будівлях, зокрема при підприємствах чи установах – для дітей їхніх працівників.

Безбар'єрність і старі будівлі

Документ містить комплексні вимоги до доступності території, будівель і приміщень – ідеться про безпечне й інклюзивне середовище, у якому діти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися у звичайних групах. Нові норми стосуються насамперед нового будівництва, але враховують і особливості реконструкції чи капітального ремонту вже наявних дитсадків.

Хто розробляв і коли запрацює

Над документом працювала міжвідомча робоча група – представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, МВС, ДСНС, профільного підкомітету Верховної Ради, Світового банку, а також науковці, проєктувальники та фахівці з пожежної безпеки. Ознайомитися з текстом ДБН можна буде на порталі ЄДЕССБ з 1 серпня 2026 року, а самі норми набудуть чинності 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про дошкільну освіту» ще у 2024 році – саме на його основі й розробили оновлені будівельні норми. Попередня версія ДБН, що діяла раніше, уже дозволяла вбудовувати дитсадки в житлові будинки за певних умов.