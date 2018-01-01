Українці зможуть здобувати вищу освіту на роботі

Міносвіти вивчає досвід семи країн, в яких успішно працює дуальне навчання

Міністерство освіти та науки хоче розробити законодавчу базу про дуальне навчання для здобуття вищої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті МОН. «Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить, працюючи. Це повноцінне



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Міносвіти вивчає досвід семи країн, в яких успішно працює дуальне навчання

Міністерство освіти та науки хоче розробити законодавчу базу про дуальне навчання для здобуття вищої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті МОН.

«Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить, працюючи. Це повноцінне виконання обов’язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань», – пояснив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

Однією з найважчих проблем української вищої освіти є відірваність від ринку праці.

«Ми зараз, наприклад, випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів, вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найкраще придатна для цього. Але вона потребує дуже серйозної законодавчої роботи. Тому що все, що ми робимо зараз з впровадження дуального навчання, це лише експеримент. Однак, гадаю, що відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яку схвалила колегія МОН, протягом 2018 року ми виконаємо основну роботу з правового забезпечення процесу», – зазначив Ковтунець.

Нині Міносвіти вивчає досвід семи країн, в яких успішно працює дуальне навчання, і кожна з цих країн повинна була суттєво змінити своє законодавство. Водночас впровадження дуальної освіти – це також величезний обсяг роботи для вишів. Їм потрібно мати пул підприємств, які готові не просто брати студентів на роботу, а навчати їх - організовувати на робочому місці навчальний процес.